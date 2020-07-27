Депутат МГД Семенников: Московский «третий сектор» получит мощную поддержку от города

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27 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

депутат МГД Александр Семенников, фото twitter.com

Депутаты Московской городской думы обсудили проблемы некоммерческих организаций социальной направленности после пандемии COVID-19 во время круглого стола.

У НКО нет коммерческой составляющей, чтобы получить доход, а во время пандемии резко снизилось количество взносов и возможности для «очной работы». При этом у каждого фонда или другой некоммерческой организации есть десятки, сотни, а иногда и тысячи подопечных, которым нужна помощь.

Как рассказал журналистам «АиФ» депутат Александр Семенников, в качестве структуры, организующей сбор информации о нуждающихся в помощи, выступил московский актив партии «Единая Россия».

«В каждой приемной собирают информацию о работающих в округах НКО, чтобы потом проработать план дальнейших действий. В свою очередь, правительство Москвы также формирует список НКО, которые нуждаются в помощи. Чаще всего организациям не хватает средств на аренду помещений и город готов оказать такую помощь», - сказал Александр Семенников.

Александр Семенников отметил, что сейчас идет сбор заявок на участие в программе, предусматривающей безвозмездную аренду приспособленных помещений на три года.

«Москва предоставит 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч кв. м. Подать заявку могут НКО, которые оказывают социальные услуги, не имеют существенных долгов перед государством и работают в столице более двух лет. Заявки принимают до 10 августа, после пройдет отбор, а уже в октябре 20 организаций получат офисы. Остальные 30 смогут перебраться в новые помещения в декабре», - добавил он.

Напомним, со всеми предлагаемыми НКО программами можно ознакомиться на портале ДСЗН Москвы и портале «Уютная Москва».