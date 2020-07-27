Мнение: Слухи о неоднозначной репутации Михаила Скипского ходили давно

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27 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Михаил Скипский, фото: соцсети

Участника телеигры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. По словам девушек, он занимался этим много лет. И даже «дошел» до Латвии.

Когда одна из девушек, которую домогался Скипский, опубликовала свой пост в социальных сетях на данную тему, то многие ее «подруги по несчастью» рассказали о похожем отношении со стороны данного господина.

Было и одно «письмо» из Латвии.

«Привет. Я из Риги. Несколько раз встречал его на турнирах. То, как он общался со своими подопечными и с другими детьми – это п… Этому уроду давно нужно запретить приближаться к детям», - написал пользователь под ником Олег Куровс.

Журналисты латвийского TVNET решили провести свое расследование и вот, что удалось узнать: они обратились за комментариями организатору рижских игр «Что? Где? Когда?» Дмитрию Бочарову…

«С Михаилом мы пересекались на различных мероприятиях, но для данного комментария не обладаю достаточной информацией. Мы следим за происходящим и до прояснения ситуации любые контакты приостановлены с ним. Что касается «сальных шуток», то это в духе Михаила Игоревича».

Известно, что Михаил Скипский лет десять назад проживал в Эстонии. Там он тренировал школьников и преподавал. Уже тогда ходили слухи о неоднозначной репутации Михаила Скипского, но никто не воспринимал это серьезно – не было доказательств…