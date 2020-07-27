Коронавирус 27 июля: страдающие диабетом оказались в зоне риска, Онищенко назвал характерные симптомы COVID-19

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27 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 27 июля в мире коронавирус зафиксирован у 16 158 287 человек, 9 277 165 пациентов выздоровели, 647 187 – погибли. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Более 27,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся почти 264 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В РФ проведено более 27,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 263 759 человек», – говорится в сообщении.

– Характерными симптомами COVID-19 являются затрудненность дыхания и потеря обоняния и вкуса, сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, в отличие от гриппа, при котором пневмония выступает вторичным явлением, при коронавирусе поражение легких является доминантным и у человека возникает затрудненное дыхание. «Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — сказал Онищенко.

– Диабетики умирают от коронавируса в 12 раз чаще, чем те, у кого уровень сахара в крови в норме. Этих людей госпитализируют тоже чаще – примерно в шесть раз, поскольку у них коронавирус протекает сообщили специалисты Калифорнийского университета, исследование которых опубликовано в журнале MedicalXpress. Учёные установили, что на первом месте среди факторов, приводящих к тяжёлому течению COVID-19, находятся сердечно-сосудистые заболевания, а на втором – именно диабет. При повышенном уровне сахара в крови снижается иммунная защитная функция организма.

– Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 27 июля начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Испытания на первом этапе будут проводиться в группе из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее к исследованию присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет, всего планируется проверить вакцину на 300 участниках.

– Более 55 млн тестов на коронавирус было проведено в США с начала пандемии. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter. «Мы проводим значительно больше тестов, чем любая другая страна в мире, более 55 млн тестов», – написал президент.

– Почти 80 000 человек будут вывезены из города Дананг в центральном Вьетнаме после того, как в нем был подтвержден третий случай коронавируса. Эвакуация займет не менее 4 дней, будут задействованы местные авиакомпании. Власти объявили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, жители обязаны носить защитные маски в общественных местах, собрания с участием более 30 человек запрещены.