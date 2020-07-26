Видео, как кошки помогли раненой собаке перейти дорогу

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26 июля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

кошка, собака, фото: pixabay.com

В Интернете становится популярным видео с двумя кошками, которые помогли раненой собаке перебраться через дорогу в Краснодарском крае. Трогательную процессию зафиксировал видеорегистратор одного из водителей.

События происходили в темное время суток, мужчина заметил на дороге движение и сбавил скорость. "Смотри, делегация целая прется", - иронизирует сначала водитель. А потом замечает, что собака передвигается с большим трудом. Компания благополучно добралась до обочины, после чего направилась в сторону леса. "Есть чему людям поучиться у животных", - пишут в комментариях.