О государственном приоритете, ночных захватах полиции и воздействии на детскую психику

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26 июля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Фото: соцсети

Судебный эксперт и клинический психолог Алиса Колесова прокомментировала на своей страничке в Facebook произошедший недавно ночной захват сотрудниками полиции администратора одного из сообществ «ВКонтакте». Видео с этим происшествием на днях появилось в соцсетях.



Психолог Алиса Колесова:

- Вроде как, админ паблика оскорбил на видео полицейского, а силовики решили найти у него исходник, просто вломившись в квартиру и уложив носом в пол. Оказалось - перепутали. Не тот админ, не того паблика. Вот только захлебывающийся от страха крик маленького ребенка на видео - вполне себе реальный.

Выпиливать за публикацию в ВК ночью дверь в квартиру, из которой доносятся детские крики, серьезно?! Он кого-то убил, съел, он террорист, он представляет общественную опасность? Сама полиция говорит - было неугодное для них видео. То есть, выходит, исходник какого-то видео, приоритетнее живых настоящих детей. Вы вдумайтесь: неугодный видосик против жизней. Пафос? Нет. Потому что, когда незнакомые люди в масках вламываются в самое безопасное для ребенка место - его дом и заваливают на пол при нем его главного в жизни героя и защитника - папу, а другой самый значимый взрослый, к которому хочется прижаться от пронизывающего страха - мама, сама визжит от ужаса, то это психологическая травма на всю жизнь. И это имеет серьезные последствия в части формирования отношения и доверия к миру, к родителям, к поведению в жизненных ситуациях.

Вообще неважно, что там за админ, неважно, когда это произошло. Вот есть это видео и то, что я в нем вижу - это НЕ НОРМАЛЬНО. Такого не должно происходить от слова СОВСЕМ. А оно происходит. И мне известны уже два случая - этот и подобная история с Владимиром Воронцовым, которого также "приняли" при четырёхлетней дочери. Собственно, с той истории и начался мой интерес к этой проблеме. Я писала об этом и о влиянии на детскую психику здесь.

Это только, что известно мне. А сколько их на самом деле? Сколько таких пострадавших детей и их запуганных родителей если у нас вот так дверь выпилить как "здрасьте"? Ведь никакая статистика не ведётся, пресловутая спираль молчания и ведь это даже можно понять. Людям страшно. Люди боятся людей. Люди боятся тех людей, которые должны защищать. Люди, которые должны защищать, тоже кого-то боятся и творят скотскую дикость. Все всех боятся, зато дети - главный приоритет государственной политики. О как!

А где же оценка рисков в части защиты прав и интересов детей при силовых задержаниях и обысках? А нет её. Напоминаю, что у нас нет процессуального регламента при задержаниях и обысках в присутствии детей. А он быть обязан. В стране, где сегодня самая высокая доля детей в общей структуре населения (22,4% по данным Росстата на 01.04.2020), в государстве, в чью переписанную Конституцию приоритет детей громко заявлен в числе главных, такой регламент должен быть.

Я уже не раз об этом писала и, видимо, буду ещё. Потому что я работаю с детьми и вижу последствия от вышеописанных ситуаций. Потому что у меня есть двое своих. Потому что я не хочу, чтобы дети визжали от ужаса тогда, когда этого можно и нужно избежать. Я не хочу, чтобы родительский авторитет подрывался теми, кем не должен подрываться вообще. Я не хочу, чтобы наши дети теряли чувство безопасности там, где сегодня оно по сути у них только и есть - у себя дома.