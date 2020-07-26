В Самарской области скончалась еще одна жительница с коронавирусом

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26 июля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Самарской области умерла еще одна пациентка с COVID-19. Об этом рассказал областной штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что женщина также страдала заболеваниями эндокринной системы.

В области за минувшие сутки всего подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. У 27 человек заболевание подтвердилось при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 11 пациентов его выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, три человека заразились от ранее заболевших.

Ранее сообщалось: Настя Ивлеева и Элджей заразились COVID-19.