В Минобороны сообщили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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26 июля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фрегат «Адмирал Горшков». Фото с сайта Минобороны России

В Министерстве обороны РФ сообщили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В День Военно-Морского Флота в оборонном ведомстве отметили, что проведённые с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта».

По данным Минобороны, проведение испытаний гиперзвуковой ракеты идёт в плановом порядке.

Ранее в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.