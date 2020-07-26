В Минобороны сообщили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
26 июля 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Министерстве обороны РФ сообщили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В День Военно-Морского Флота в оборонном ведомстве отметили, что проведённые с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта».
По данным Минобороны, проведение испытаний гиперзвуковой ракеты идёт в плановом порядке. Ранее в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.
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