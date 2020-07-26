В Петербурге умерла Нина Андреева - автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами»

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26 июля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Нина Андреева, vk.com/vkpb1917

В Санкт-Петербурге скончалась лидер незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков Нина Андреева. Политик ушла из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Андреева известна своим открытым «манифестом антиперестроечных сил».

Статья-письмо преподавательницы химии из Ленинградского технологического института имени Ленсовета Нины Андреевой была опубликована в «Советской России» в 1988 году. В нем она выступила с резкой критикой перестройки. В статье был раскритикован курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и инициированные им перемены. Андреева осуждала сторонников «леволиберального социализма», которые, по ее мнению, «формируют тенденцию фальсифицирования истории социализма» и замалчивают достижения прошлого и настоящего. Михаил Горбачев назвал известное «письмо Нины Андреевой» «попыткой перечеркнуть решения февральского пленума ЦК». Мнения по статье были противоречивые. Андреевой пришлось уйти с преподавательской деятельности, - передает РБК.

После публикации манифеста Андреева руководила обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позднее возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях»,— говорится в сообщении партии.