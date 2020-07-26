Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ в Санкт-Петербурге на Главном параде

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26 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин сегодня, 26 июля, принимает Главный военно-морской парад в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Перед началом парада Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ.

Ранее вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу, главнокомандующим Военно-Морским Флотом РФ Николаем Евменовым и командующим войсками Западного военного округа Александром Журавлевым Владимир Путин обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Сейчас в Санкт-Петербурге идет Главный военно-морской парад.