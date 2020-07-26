Коронавирус 26 июля: моментальное определение инфицированных и маска, уничтожающая вирус

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 16 220 482 человек. Погибли 649 685 инфицированных, вылечились – 9 914 438.
-
В Лиссабоне создали защитную маску, нейтрализующую попадающие на нее частицы коронавируса. Во время испытаний опускали маску в раствор с молекулами коронавируса. 99% из них теряли свои свойства спустя час. По словам вирусолога Педро Симаса, эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз.
-
Сергей Собянин пообещал жителям столицы, что они смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса после появления вакцины.
-
В США создали прибор, который моментально определяет инфицирован ли человек COVID-19. Также он определяет антитела. Результаты теста можно получить на приложении в телефоне. Детектор обрабатывают раствором, который содержит протеины, специфически связанные с коронавирусом. Если человек инфицирован, вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, меняет цвет индикатора.
-
Пандемия коронавируса в Британии спровоцировала вспышку цен на похоронные услуги. Рост цен заметили «The Guardian» и подали запрос в 160 муниципалитетов и регионов по всей Англии, Шотландии и Уэльсу. Полученные данные показывают средний рост сборов в этом году на 26 фунтов стерлингов. Это в два раза выше уровня инфляции.
-
Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса.
-
Осенью возможен подъем всех респираторных инфекций: и гриппа, и аденовируса, и риновируса, и коронавируса. Об этом заявил Виталий Зверев, доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Тут же Зверев и успокоил: COVID-19 – не страшно. Мы уже понимаем, как его лечить. По мнению специалиста, грипп – более серьезное заболевание. Он подчеркнул, что вакцина от гриппа помогает избежать тяжелого течения болезни, хотя и не обладает 100% эффективностью.
Читайте последние новости о китайском коронавирусе на сайте АН.