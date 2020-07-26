Коронавирус 26 июля: моментальное определение инфицированных и маска, уничтожающая вирус

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 16 220 482 человек. Погибли 649 685 инфицированных, вылечились – 9 914 438.

В Лиссабоне создали защитную маску, нейтрализующую попадающие на нее частицы коронавируса. Во время испытаний опускали маску в раствор с молекулами коронавируса. 99% из них теряли свои свойства спустя час. По словам вирусолога Педро Симаса, эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз.

Сергей Собянин пообещал жителям столицы, что они смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса после появления вакцины.

В США создали прибор, который моментально определяет инфицирован ли человек COVID-19. Также он определяет антитела. Результаты теста можно получить на приложении в телефоне. Детектор обрабатывают раствором, который содержит протеины, специфически связанные с коронавирусом. Если человек инфицирован, вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, меняет цвет индикатора.

Пандемия коронавируса в Британии спровоцировала вспышку цен на похоронные услуги. Рост цен заметили «The Guardian» и подали запрос в 160 муниципалитетов и регионов по всей Англии, Шотландии и Уэльсу. Полученные данные показывают средний рост сборов в этом году на 26 фунтов стерлингов. Это в два раза выше уровня инфляции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса.