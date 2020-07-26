Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от COVID-19
26 июля 2020, 08:53[ «Аргументы Недели» ]
В Киеве в субботу, 25 июля, вечером умер врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Антону Худаеву было 48 лет.
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила, что вирус поразил 70 процентов легких врача. В Ассоциации рассазали, что за жизнь Антона Худаева боролись лучшие врачи Украины, он находился под аппаратом искусственного дыхания. "Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору", - говорится в сообщении украинской футбольной организации. Произошло осложнение. Остановилось сердце.
Более 20 лет Худаев работал врачом харьковского "Металлиста", футболистов сборной Украины он лечил с 2016 года.
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