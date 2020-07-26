В России сегодня отмечают День ВМФ. Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов

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26 июля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны РФ

В России сегодня, 26 июля, отмечают День Военно-Морского Флота. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, работников судостроительных, судоремонтных предприятий.

В поздравлении Шойгу отметил, что Военно-Морской Флот всегда был и остается гордостью России, символом ее мощи и могущества, а военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи.

«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», — подчеркнул Министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что сегодня личный состав Военно-Морского Флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов.

Он выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России, - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Главный военный парад сегодня состоится в Петербурге.

На Камчатке праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ начались с молебна в Морском Соборе Петропавловска-Камчатского, в котором приняли участие представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, Подводных сил ТОФ, руководство Камчатского региона и столицы края.