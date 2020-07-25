СКР возбудил два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» в отношении жителей Перми и Кемерово

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25 июля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Главное следственное управление СК России возбудило еще два уголовных дела в отношении лиц, разместивших на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов. Дела возбуждены в отношении жителей Кемерово Дмитрия Бородаенко и Перми Максима Гусева.

По данным СКР, не позднее 6 мая Бородаенко с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Максим Гусев из Перми не позднее 2 мая, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

В СК России отметили, что СКР и МВД продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также противодействию распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Оперативники и следователи продолжают выявлять лиц, разместивших в открытом доступе фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.

Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.