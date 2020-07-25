За сутки в Казахстане выявлено 1 740 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждено 80 226 случаев COVID-19

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25 июля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Казахстане за сутки выявлено 1 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в стране подтверждено 80 226 случаев. Среди новых заражений - 924 активных, 816 - бессимптомных.

В субботу, 25 июля, межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила, что больше всего инфицированных за период распространения коронавируса выявлено городах Алма-Ата и Нур-Султан - 10 318 и 9 494 соответственно. На третьем месте - Атырауская область - 9 866.

По данным комиссии, за минувшие сутки 1 772 человека с коронавирусом в Казахстане выздоровели. Всего в стране от COVID-19 вылечились 51 260 человек, 610 умерли.

Как сообщили в Минздраве Казахстана, снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1% . Увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%, - сообщили местные СМИ.

Ранее в начале июля группа российских врачей направилась в Нур-Султан для оказания помощи своим казахстанским коллегам в борьбе с новой инфекцией.