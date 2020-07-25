Один из трех бронеавтомобилей затонул в Керченском проливе на патриотической акции

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25 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Керченский пролив, фото: Anton_Astrey/ twitter.com

Один из трех бронеавтомобилей затонул в субботу при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.

По данным представителя организаторов акции Сергея Чернакова, затонул БРДМ-2. В результате происшествия пятеро членов экипажа не пострадали. Экипаж был эвакуирован МЧС на катер.

Андрей Коннов, представитель общественной организации, организовавшей акцию "Дорога мужества. Керченский десант", назвал причиной инцидента выход бронемашины БРДМ-2 на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер. По его словам, вода пошла в машину, штатные системы спасения автомобиля работали и выкачивали воду. Но вода поступала слишком быстро.

После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось.

По заверению Коннова, угрозы разлива топлива нет. Решается вопрос о подъеме техники.

Акция проводится в Крыму с 2017 года, в ее рамках бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.

Керченско-Эльтигенская десантная операция проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Операция продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. В результате плацдарм на Крымском полуострове был захвачен.