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Посольство Армении, церковь и диаспора просят соотечественников не участвовать в провокациях

, 00:10 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство Армении, церковь и диаспора просят соотечественников не участвовать в провокациях
Фото: соцсети

Посольство Армении призвало соотечественников не поддаваться на провокации в связи с последними событиями в Москве. Об этом сообщил информированный источник в армянской диаспоре.

«Посольство Армении в РФ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ и Союз армян России в совместном заявлении призвали проживающих на территории России соотечественников не принимать участие в каких-либо инициативах, акциях или собраниях, а также воздержаться от различных призывов к ответным действиям в социальных сетях и на разных медиа-платформах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Диппредставительство, епархия ААЦ и САР обратились с просьбой сохранять бдительность и сдержанность, как и прежде, соблюдать законы РФ, поддерживать постоянную связь с посольством Армении в РФ, Российской и Ново-Нахичеванской епархией, Союзом армян России, а также обращаться в правоохранительные органы в случае возможных провокационных проявлений.

ГБ

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