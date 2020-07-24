Намного больше россиян смогут отдохнуть на Кубани в межсезонье

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24 июля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко дал комментарий в СМИ по поводу принятия российским правительством решения по стимулированию внутреннего туризма. Согласно данному решению 15 миллиардов рублей будут выделены для осуществления частичной компенсации расходов граждан на приобретаемые туры по России.

За каждую поездку туристы получат кэшбэк от 5 до 15 тысяч рублей. Это реальная мера поддержки одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Направлена она на стимулирование спроса россиян на внутренние направления отдыха в летний сезон и межсезонье. Кубань сможет подключиться к этой программе с 1 октября.

- Для Краснодарского края это очень важно. Наша туротрасль понесла значительные потери в первом полугодии и нуждается в дополнительной поддержке. Для Кубани особо значимым моментом правительственной программы является стимулирование поездок во внелетний период. Эта мера важна для нашего горного туристского кластера и тех санаториев и пансионатов, которые оказывают своим посетителям круглогодичные услуги по оздоровлению, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК подчеркнул, что более полное заполнение здравниц в период межсезонья позволит улучшить финансово-экономическое положение предприятий, увеличить зарплаты их работников и поступления в бюджеты всех уровней. А также многие россияне получат дополнительные возможности путешествовать и убедятся, что отдых на Кубани – это не только прибрежная полоса двух морей, но и лечебная база, и красоты предгорий.

Как сказал Юрий Бурлачко, органы власти Краснодарского края со своей стороны по-прежнему будут оказывать системную поддержку курортно-туристской отрасли, чтобы помочь ей в короткие сроки пережить последствия коронавирусной атаки и выйти на показатели устойчивого роста.