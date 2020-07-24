Горячий ТОП региональных новостей: 4 тысячи нетрезвых водителей за полгода поймали в Новосибирской области

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, воровство продуктов в Кирове и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери 5-летний ребенок упал с третьего этажа. Ребенок находился дома с отцом, взял на кухне стул, пододвинул его к окну, встал на подоконник, после чего выпал из окна, пишет Афанасий-Бизнес.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр располагался в Камчатском проливе. Очаг залегал на глубине 53 км под морским дном. О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась. Об этом передает Полуостров Камчатка.

4 тысячи нетрезвых водителей за полгода поймали в Новосибирской области. Усиленное патрулирование на дорогах Новосибирска и области пройдет в выходные с 24 по 26 июля. Сплошные проверки начались уже в пятницу, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове дочь отправили в колонию за кражу продуктов у отца. Находясь в состоянии опьянения, дочь пришла в квартиру к своему отцу и, убедившись, что его дома нет, решила тайно похитить ноутбук стоимостью 5 000 рублей, а также продукты питания: макароны, чай, подсолнечное масло, тушенку, голубцы, котлеты и даже корм для кошек, пишет Новый Вариант.

В Калининграде мужчина присвоил бетономешалку бывшей девушки. 30-летний молодой человек обманным путем завладел грузовиком своей бывшей девушки стоимостью 950 тысяч рублей. Ранее молодые люди встречались и решили заниматься бизнесом. Сожительница взяла кредит и приобрела бетономешалку, а ее приятель принимал заказы и управлял техникой, как уточняет НИА Калининград.

В Пятигорске ребёнок выпал из окна. Ребенок находился дома с матерью. Когда она отвлеклась, мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра был доставлен в больницу, сообщает Ставропольский репортер.