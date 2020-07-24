Латвийский хоккеист Родриго Аболс вновь женился

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24 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс вновь женился. Напомним, что в прошлом году летом хоккеист оформил официальные отношения со своей возлюбленной Пауле Приеде.

Родриго Аболс в прошлом году дал интервью «Аргументы Недели», где рассказал о торжественном событии. Церемония прошла в городе Вентспилсе, на берегу моря. На ней присутствовали только родители пары. На наш вопрос о шумном праздновании Родриго ответил: «Обязательно отметим в следующем году! В этом мы уезжаем в США, где я буду играть в клубе «Флорида Пантерс».

Родриго «сдержал» свое обещание: влюбленные широко отметили на днях свою свадьбу!

Родриго Аболс: «Теперь все совсем официально!»

Редакция «Аргументы Недели» сердечно поздравляет Родриго и Пауле. Счастья!