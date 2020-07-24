Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Латвийский хоккеист Родриго Аболс вновь женился

, 17:24 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский хоккеист Родриго Аболс вновь женился

Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс вновь женился. Напомним, что в прошлом году летом хоккеист оформил официальные отношения со своей возлюбленной Пауле Приеде. 

Родриго Аболс в прошлом году дал интервью «Аргументы Недели», где рассказал о торжественном событии. Церемония прошла в городе Вентспилсе, на берегу моря. На ней присутствовали только родители пары. На наш вопрос о шумном праздновании Родриго ответил: «Обязательно отметим в следующем году! В этом мы уезжаем в США, где я буду играть в клубе «Флорида Пантерс».

Родриго «сдержал» свое обещание: влюбленные широко отметили на днях свою свадьбу!

Родриго Аболс: «Теперь все совсем официально!»

Редакция «Аргументы Недели» сердечно поздравляет Родриго и Пауле. Счастья!