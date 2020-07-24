Студия телеканала «Москва 24» заработала в парке «Зарядье»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Семен Оксенгендлер

С 15 июля в парке «Зарядье» работает летняя студия телеканала «Москва 24». Сейчас погода не балует теплом, но ведущие утреннего эфира не унывают. Одевшись потеплее они рассказывают о жизни в городе, дают полезные советы и обсуждают горячие темы из соцсетей.

Не даёт скучать ведущим и пернатый поклонник – утка Антоха. Каждый день она прилетает к началу эфира, важно переваливаясь ходит по съемочной площадке.

Утром, собираясь по делам, вы смотрите в окно: не идет ли дождь, пасмурно там или ясно. Информационно-развлекательная программа "Утро" – это окно в новый день. Ежедневно с 6 до 10 утра ведущие будут рассказывать о самом интересном, что происходит в мегаполисе и что не попадает в ежедневные выпуски новостей.

Мир не стоит на месте, начинай свой летний день ярко! Смотри "Утро" в "Зарядье" с 6:00 до 10:00 на Москве 24.