Трамп показал полное невежество в общении с американскими женщинами

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24 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Washington Post

Pixabay

Американская колумнистка Дженнифер Рубин объяснила, почему Трамп не знает ничего об американских женщинах.

Президент Трамп был широко высмеян за свой твит в этот четверг. «Пригородные домохозяйки Америки должны прочитать эту статью. Байден разрушит ваш район и вашу американскую мечту. Я сохраню его и сделаю еще лучше!», – написал президент в социальных сетях, обещая защитить женщин от волнений, нахлынувших на США.

Очевидно, ни он, и никто из его кампании не знает ничего о «пригородных» женщинах Америки. Позвольте мне помочь:

Слово «домохозяйка», возможно, было популярным термином в 1950-х годах (примерно тогда, как считает Трамп, Америка была в самом расцвете – до гражданских прав, до прав женщин, до глобализации), но в течение десятилетий это был снисходительный термин, который порочит женщин, которые предпочитают не выходить из дома на работу.

Ничто в призыве Трампа отдаленно не касается того, что на самом деле тревожит женщин: бесконтрольное распространение коронавируса, экономический коллапс. Это не бывший вице-президент Джо Байден, который внушает страх и ужас; это Трамп, который повышает их кровяное давление и создает хаос в их жизни. Он обращается к женщинам, чей образовательный процесс был нарушен, чье финансовое положение нестабильно, и кто опасается за свое здоровье и здоровье своих семей.

Его твит напоминает фразу «я один могу это исправить» из 2016 года. Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси недавно сказал, что Трамп похож на парня, который не будет спрашивать дорогу. Теперь мы видим Трампа как парня, который проходит тест на когнитивную оценку и думает, что он гений. Он – карикатура на мужское самолюбие и хвастовство, с которыми многие женщины сталкивались всю свою жизнь.

Белые женщины, женщины с высшим образованием, пригородные женщины, женщины без высшего образования любят Трампа меньше, чем их коллеги-мужчины. В целом, поддержка Трампа среди женщин сократилась с 2016 года, особенно, но не исключительно среди белых женщин с высшим образованием.

Создание конфликтов в городах, разжигание расовых волнений, а затем обещание защитить людей от этих волнений – это ошибочная стратегия. Политический риск для республиканцев в этой стратегии заключается не только в том, что она может спровоцировать большее противодействие со стороны жителей городских центров, но и в том, что она может также ускорить переход к демократам в больших, хорошо образованных и все более разнообразных пригородах вокруг крупных городов.

Представьте себе, что некоторые пригородные женщины получили два сообщения: твит Трампа и (выпущенное в тот же день) видео Байдена и бывшего президента Барака Обамы, сидящих в офисе, спокойно обсуждающих требования кризисного руководства и необходимость восстановления страны. В отличие от несносного, забавно невежественного президента, два демократа вступают в сердечную беседу, служащую комфортной смесью технократического опыта и сочувствия.