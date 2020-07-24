В Кемеровской области выявлена массовая гибель пчёл

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24 июля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Фото: pixabay.com

В Кемеровской области из-за массовой гибели пчел проводится проверка сразу в трёх районах. По предварительным данным, ущерб может составить больше миллиона рублей.

Образцы погибших насекомых и их мёд направлены на исследование в лабораторию. Погибли 150 пчелосемей, и специалисты предполагают, что причиной могли стать химикаты, которыми обрабатывались поля.