Юные челябинцы подбодрили детей со сложными заболеваниями

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24 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы «Искорка Фонд»

Завершилось благотворительное мероприятие «Дети детям», которое ознаменовало старт благотворительных инициатив специализированного застройщика «Икар».

Коммерческий директор специализированного застройщика «Икар» Виктория Никольская, отметила: «Идея нашла такой широкий отклик среди участников благотворительного мероприятия и партнера в лице медиахолдинга «Континенталь». Это было первое мероприятие целого цикла, и «Икар» планирует реализовывать подобные проекты на постоянной основе.

Весь июнь жители Южного Урала приносили и присылали свои душевные работы в поддержку детей с тяжелобольными заболеваниями.

30 июня жюри в составе Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Викторовны Майоровой, коммерческого директора специализированного застройщика ИКАР Виктории Никольской и директора по маркетингу медиахолдинга «Континенталь» Клавдии Булановой выбрали самые душевные, трогательные и проникновенные открытки.

Авторы трёх лучших работ – Вероника Харина, Ксюша Шерстюк и семья Шапаревых получили гироскутер, электросамокат и сертификат на базу отдыха. Ещё 10 участников наградили поощрительными призами за их трогательные послания.

В этот день сотни открыток вместе с наборами для творчества переданы:

• президенту челябинского отделения МООНП «Нефро-Лига» Абдрахмановой Ольге Андреевне для детей с заболеваниями печени и почек

• директору Благотворительного движения Помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Сачко Татьяне Николаевне и детскому онкологу, кандидату медицинских наук с высшей квалификационной категорией по специальности «Детская онкология», главному внештатному специалисту детскому онкологу Челябинской области Коваленко Сергею Геннадьевичу для детей с онкозаболеваниями.

Мы верим, что каждый участник благотворительного мероприятия «Дети детям» получил частичку тепла.