Эксперт: россияне стали меньше заниматься спортом из-за нехватки денег и времени

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24 июля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата, женщины в России стали в четыре раза реже заниматься физической культурой. Если в 2014 году они уделяли спорту 7,9% свободного времени в будние дни и 9% в выходные, то в 2019-м этот показатель составлял 1,9% и 1,6%.

Мужчины же в 2014 году тратили на занятия спортом и физическими упражнениями 6,9% свободного времени в будние дни и 8,8% в выходные. В 2019 году эти показатели составляли 2,9% и 2,6%.

"Учитывая, что Минспорта РФ предпринимает активные попытки по увеличению подобных показателей, мы подготовим письмо на имя министра спорта с предложением о создании рабочей группы, которая детально проработает причины низкой популярности здорового образа жизни в стране", - рассказал депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.

Он подчеркнул, что занятия спортом являются неотъемлемой частью поддержания здоровья нации.

Социальный психолог Алексей Рощин добавил, что снижение показателей может быть связано с сокращением доходов населения. Возможно, это также связано и с нехваткой времени, так как многие россияне нашли себе дополнительный источник заработка, который требует еще больше усилий, считает эксперт.