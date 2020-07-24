На магистральном нефтепроводе Нижневартовск – Курган – Куйбышев прошли учения

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24 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В окрестностях Златоуста на подводном переходе магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев через реку Ай прошли учения: сотрудники Челябинского нефтепроводного управления АО «Транснефть – Урал» проверили свои навыки по локализации и ликвидации выхода нефти. Выход нефти, конечно, был условным.

По сценарию учения, на подводном переходе было зафиксировано условное «аварийное снижение давления». В режиме телемеханического управления перекачка нефти была условно остановлена, к подводному переходу направлена патрульная группа, которая подтвердила «выход нефти» на водную поверхность. Прибывшие для локализации и ликвидации последствий условного инцидента аварийные бригады центральной ремонтной службы Челябинского НУ, линейных производственно-диспетчерских станций «Челябинск», «Ленинск» и «Бердяуш», и персонал нештатного аварийно-спасательного формирования установили боновые заграждения, развернули нефтесборщики и емкости для временного хранения нефти, пожарные посты. На месте учения была обеспечена связь, службой безопасности организован охраняемый периметр для безопасного проведения работ, а специалисты эколого-аналитической лаборатории на протяжении всего времени учения вели мониторинг окружающей среды. Кроме основной задачи, были и дополнительные: потеря герметичности задвижки, повреждение электрооборудования, отказ автоматики узла запорной арматуры, неисправность топливораздаточной колонки на топливозаправочном пункте, возгорание емкости для временного хранения нефти, спасение утопающего. Все задачи были успешно выполнены. Всего в учении было задействовано свыше 143 человек и более 20 единиц техники

Нефтепроводчики отработали и взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области, а также Единой дежурно-диспетчерской службой Златоустовского городского округа. За ходом учения наблюдали представители МЧС и администрации Златоуста, которые высоко оценили действия участников учений.

Нефтепроводчики подтвердили, что готовы оперативно устранить последствия условного выхода нефти, соблюдая при этом требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.