Отбеливание зубов: виды и риски

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24 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Главный врач клиники «Личной доктор», стоматолог-терапевт и врач высшей категории Татьяна ШУЛЬГИНА рассказала «АН» о том, какие виды отбеливания зубов существуют и когда есть риск повредить эмаль.

Сегодня белоснежная улыбка притягивает восторженные взгляды, вселяет уверенность, помогает добиваться успехов. Но далеко не у всех людей от природы белый цвет эмали. Зубы также меняют цвет из-за пристрастия к кофе и табаку, перенесённых травм, возрастных изменений. К счастью, белизну зубов можно вернуть. Иногда люди пытаются отбелить зубы различными веществами, это чревато опасными последствиями – ожогами слизистой оболочки, повреждением эмали. Перед отбеливанием обязателен осмотр стоматолога, ведь для отбеливания тоже есть противопоказания!

«Отбеливание нельзя проводить при наличии кариеса в зубах, – говорит Шульгина, – попавший в кариозную полость отбеливающий гель вызовет боль, поэтому зубы до отбеливания нужно вылечить. При повышенной чувствительности эмали перед отбеливанием необходимо провести курс ремтерапии – это поможет провести процедуру комфортно. Нужно помнить о том, что коронки и пломбы не отбеливаются, поэтому коронки и пломбы в зоне улыбки после отбеливания нужно будет менять.

Противопоказаниями являются также возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью и приём фотосенсибилизирующих препаратов. Профессиональные методы отбеливания бывают клиническими и домашними. Клиническое отбеливание позволяет отбелить даже жёлтую эмаль на 8-10 тонов. Эффект проявляется сразу после полуторачасового сеанса и сохраняется в среднем на 2-5 лет.

В нашей клинике мы уже более 10 лет используем систему «Zoom». Процедура безболезненна и безопасна, в основе метода щадящее воздействие геля на основе перекиси водорода, нанесённого на зубы и активированного светом лампы. При этом мягкие ткани полости рта надежно защищены специальными материалами. Входящие в состав геля дополнительные компоненты не только не вредят, а наоборот, укрепляют эмаль зубов.

Для проведения домашнего отбеливания в клинике по слепкам изготавливаются индивидуальные каппы, в которые вносится гель для домашнего отбеливания и надевается на зубы. Процедура проводится по полчаса два раза в день в течение месяца. При надлежащей дисциплине позволяет добиться хорошего результата. Также каппы можно использовать для поддержания результата. После клинического отбеливания и для проведения ремтерапии в домашних условиях».