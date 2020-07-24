Зачем лечить начальный кариес

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24 июля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Главный врач клиники «Личной доктор», стоматолог-терапевт и врач высшей категории Татьяна ШУЛЬГИНА рассказала «АН» о том, обязательно ли лечить кариес на начальной стадии, если зуб не болит?

Начальный кариес – это форма заболевания, при котором ещё не происходит нарушения структуры эмали, но появляются зоны деминерализации, так называемые меловые пятна. Наиболее частая причина появления кариеса – активность кислотообразующих бактерий, которые при ненадлежащей гигиене в большом количестве содержатся в зубном налёте. Выделяемые в процессе их жизнедеятельности кислоты вызывают деминерализацию эмали.

«Если вовремя не принимать меры, то впоследствии на этом месте возникнет полноценная кариозная полость, – говорит Шульгина. – Поэтому регулярные осмотры стоматолога и профессиональная гигиена позволяют вовремя обнаружить процесс, когда у пациента ещё нет никаких жалоб. На этом этапе с кариесом можно справиться неинвазивными метолами лечения, без бормашины! Это реминерализация, которая проводится в клинических и домашних условиях. Очень хорошие результаты даёт лечение по технологии «icon». Это инфильтрационный метод, при котором зуб обрабатывается высокотекучим светоотверждаемым составом, герметизирующим деминерализованный участок. Это препятствует развитию заболевания и возвращает эмали первоначальную эстетику! Так что вовремя пролеченный начальный кариес спасёт зуб от появления кариозной полости, сохранит его целостность и красоту».