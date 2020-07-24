Талси: тайна жемчужины Латвии

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Город Талси начинает свою историю с 13 века. До нашествия немецких рыцарей в Талси жили ливы (прибалтийско-финский народ). В старинных письменных источниках название города встречается в 1231 году. Много тайн и легенд хранит жемчужина Латвии – Талси…

Известная на всю Латвию легенда о славном Талсинском городище: дело в том, что Талси прямо «утопает» в озерах! Пожалуй, немного есть мест в Латвии, где город «окутан» озерами. Почему же так их много в Талси?

Легенда гласит, что когда-то здесь жил король Висвалдис со своей дочерью. Девушка была настолько хороша, что никто из молодых парней не мог устоять перед ее чарами. Недалеко от Талси, в густых, темных лесах жила ведьма со своим сыном Юрцисом. Юноша так сильно влюбился в девушку, что решил похитить ее!

Однажды, когда красавица Нароне отправилась на прогулку верхом на коне, то молодой человек спустился к ней на волшебном плаще и поднял ее из седла. Но, девушка была далеко не робкого десятка и стала отрывать кусочки плаща, и бросать на землю. Там, куда падали эти куски, там появлялись озера. Но «дело» закончилось не очень хорошо: девушка и юноша сорвались и упали на королевский замок, который ушел под воду!

С тех пор замка никто не видел, но легенда гласит: если в Новогоднюю ночь, пока часы бью, кто-то успеет обойти Талсинское городище, то замок Висвалдиса поднимется из глубин озера вместе с красавицей. Увы, желающих пока не нашлось!

Но, есть еще одно поверье: если влюбленные (до свадьбы) приехали в Талси, то их чувства сохранятся всю жизнь!