В Адыгее демонтируют незаконные волоконно-оптические линии связи

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2020 года выявили 36 фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Адыгейске и Теучежском районе РА. Всего с начала текущего года в зоне ответственности Краснодарских электросетей выявлено порядка 180 случаев несанкционированного размещения ВОЛС.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в энергокомпании, собственникам незаконно подключенных линий было предложено демонтировать их в добровольном порядке или заключить договор возмездного оказания услуг с энергокомпанией. Однако в течение установленного законодательством срока собственники ВОЛС нарушения не устранили и договор с компанией не заключили.

– В настоящее время специалисты Краснодарских электросетей уже демонтировали один из участков незаконного подвеса ВОЛС в городе Адыгейске. В ближайшее время будут демонтированы остальные, – сообщили «Аргументам недели Кубань» в энергокомпании.

Энергетики напомнили, что несогласованный монтаж ВОЛС – это не только нарушение действующего законодательства, но источник опасности для окружающих. Волоконно-оптические линии, размещенные без согласования со специалистами, затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования может привести к перебоям электроснабжения потребителей, а также нанести непоправимый вред жизни и здоровью людей.

Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» продолжает работу по выявлению и пресечению фактов несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры. В зоне ответственности филиала – Динской, Северский Горячеключевской районы Кубани, а также Тахтамукайский и Теучежский районы Адыгеи.

Пресечение фактов незаконного использования электросетевого оборудования для размещения ВОЛС ведется компанией «Россети Кубань» совместно с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Все действия энергетиков проводятся в рамках законодательства РФ. Более того, в энергокомпании уже есть судебная практика взыскания с собственников незаконных ВОЛС неосновательного обогащения за пользование объектами электросетевого хозяйства.

Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.