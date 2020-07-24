В АТОР рассказали о кешбэке за путешествие по России
24 июля 2020, 12:13[ «Аргументы Недели» ]
Россияне, отдыхающие на территории страны, смогут вернуть часть денег за путевку. Как быстро будет происходить кешбэк, рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Программа продлится с 15 августа по 20 декабря, но при этом ряд направлений станет доступен лишь с 1 октября, подчеркнул Горин. «Стоимость тура на всех стартует от 25 тысяч рублей – это 5 тысяч рублей кешбэк; свыше 50 – 10 тысяч рублей; свыше 75 – 15 тысяч рублей. Это не типичный кешбэк, к которому мы привыкли в банковском продукте. Деньги будут возвращаться за 5 дней с момента оформления услуги», - объяснил правила эксперт.
Отмечается, что программой смогут воспользоваться и те туристы, которые отказались от услуг туроператора и решили путешествовать самостоятельно, передает Мир24.
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