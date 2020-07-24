Поезд Саратов – Имеретинский курорт начнет курсировать с 1 августа

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24 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки в направлении Черноморского побережья, с 1 августа назначен поезд № 505/506 сообщением Саратов – Имеретинский курорт.

В соответствии с летним графиком движения он будет курсировать до 30 августа.

Из Саратова поезд будет отправляться в 23:06 мск 1 и 3 августа, а также с 6 по 28 августа (по чётным числам), из Имеретинского курорта – в 20:01 мск 3 и 5 августа, а также с 8 по 30 августа (по чётным числам). Время в пути из Саратова до Имеретинского курорта составляет 34 часа 38 минут, в обратном направлении – 32 часа 49 минут.

Поезд проследует через станции Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер и другие. В отличие от прошлых лет маршрут пройдёт через станцию Волгодонск (Ростовская область).

Продажа билетов уже открыта.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения »РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Напомним, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).

Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры. Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или у него будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.