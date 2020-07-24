Экскурсионную поездку на электропоезде представили на «Россия: Туризм-2020»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Сотрудники Приволжской железной дороги приняли участие во Всероссийском туристическом онлайн-форуме «Россия: Туризм-2020», где представили новый образовательный проект «Рельсы современности». Он сочетает экскурсионную поездку на электропоезде с посещением железнодорожных предприятий.

Основная часть маршрута будет проходить через моторвагонное депо Волгоград и Приволжскую детскую железную дорогу. Во время поездки дети смогут принять участие в квест-игре на тему становления и развития железной дороги в Волгоградской области.

Наряду с этим проектом участники онлайн-форума обсудили действующие туристические программы, а также направления развития межрегионального и внутреннего туризма.

В 2019 году более 35 тысяч жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей стали участниками различных туристических проектов, реализуемых на полигоне Приволжской железной дороги. Наибольшей популярностью пользовались туры выходного дня по маршрутам Саратов – Волгоград и Волгоград – Астрахань, а также различные тематические поездки.