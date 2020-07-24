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Депутат МГД Игорь Бускин напомнил о соблюдении мер безопасности при катании на лодках

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Игорь Бускин напомнил о соблюдении мер безопасности при катании на лодках
Катание на лодках в Москве, фото соцсети

Для москвичей и гостей столицы стали доступны традиционные катания на лодках. Лодочные станции открылись в пяти зонах отдыха. Об этом журналистам «АиФ» рассказал депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

Он уточнил, что лодки и катамараны можно взять напрокат на трёх прудах в Царицыно, на Голицынском и Пионерском прудах в Парке Горького, на Шибаевском пруду в «Кузьминках», на Круглом пруду в Измайловском парке и на Нижнем Лианозовском пруду.

По словам Игоря Бускина, каждая из этих лодочных станций имеет свой особый облик.

«Например, в Царицыно упор сделан на экскурсии, в Парке Горького посетителей ждёт катание в советском стиле, а в Лианозово акцент сделан на романтизм прогулок», - поделился он.

Депутат напомним, что даже небольшой пруд является местом повышенной опасности, поэтому при его посещении необходимо соблюдать определённые меры предосторожности.

«Чтобы избежать происшествий, не следует кататься на лодках в нетрезвом состоянии, устраивать гонки на них и совершать резкие манёвры. Кроме того, в этом году необходимо заботиться и о профилактике коронавируса - защищать органы дыхания при нахождении с другими людьми, а также обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями», - предостерег Игорь Бускин.

«Со своей стороны, город тоже принимает защитные меры: перед каждым новым пользователем лодки и катамараны обрабатываются санитайзером», - добавил Игорь Бускин.

ГБ

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