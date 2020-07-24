Коронавирус 24 июля: Трамп пожалел Россию, почему COVID-19 непобедим

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24 июля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 24 июля общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 15 656 884. 636 576 человек погибли, 9 544 766 – выздоровели. «Аргументы Недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters. По словам Райана, «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем людей начнут прививать.

– Ученые Университета Миннесоты заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью. Лишь вакцина способна ограничить распространение возбудителя COVID-19, который адаптируется к человеческому организму и будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды. По мнению Майкла Остерхолма, директора Центра исследований инфекционных заболеваний, вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что России «приходится нелегко» в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома. «Многие страны проходят через трудности сейчас. Сегодня утром я разговаривал с президентом России Путиным, и им приходится нелегко с этим, особенно в Москве», – сказал Трамп.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько денежных средств потратила республика на борьбу с распространением новой инфекции. По его словам, сумма составила порядка полмиллиарда белорусских рублей, что равно 208 миллионам долларов. При этом Лукашенко подчеркнул, что человеческие жизни всегда важнее денег.

– С 25 июля в Бельгии станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Также, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее 22:00. Все это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса. За несоблюдение норм ношения масок в стране установлен штраф в размере от €250.