На Кубани ввели в эксплуатацию 37 долгостроев с начала года

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24 июля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

О темпах восстановления прав обманутых дольщиков говорили участники совещания в администрации Краснодарского края, состоявшемся 23 июля. Провел мероприятие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Даже в период пандемии мы продолжали решать проблемы дольщиков. Как бы сложно не было, но ни копейки из заложенных на это средств никуда не перенаправили. Мы обещали людям достроить дома, которые они ждут годами, значит, достроим, – открывая обсуждение, сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также отметил, что за полтора месяца, прошедших сс момента предыдущего совещания по проблемам дольщиков, в Краснодаре были введены в строй два долгостроя: ЖК «Территория счастья» и «Южный». Эти многоэтажки, как и введенные в эксплуатацию ранее ЖК «Форт Карасун» и «Талисман», достраиваются за счет краевой субсидии. На очереди – проблемный объект ЖК «Валентина», его планируется сдать до конца 2020 года. В целом за полгода введено уже 37 проблемных домов – это 30 процентов от запланированных к сдаче в текущем году 119 объектов.

В настоящее время в крае 258 застройщиков строят 994 многоквартирных дома. Заключено 67 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Завершению проблемных объектов уделяется особое внимание.

– Как бы ни было сложно – в условиях дефицита средств – ни одной копейки не было перенаправлено на другие нужды. Мы обещали людям достроить их дома, и эти договоренности соблюдаются. Сегодня мы уже понимаем, как будем закрывать оставшиеся вопросы – где достраивать, а где выплачивать компенсации. На эти цели предусмотрено порядка 7 млрд рублей, в том числе около 1,6 млрд – из краевого бюджета, – написал губернатор в своем аккаунте в Telegram после совещания.