Алексей Текслер объявил об ужесточении требований к общепиту

Аргументы Недели → Общество

24 июля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области поручил главам муниципалитетов вместе с полицией проверить работу «наливаек» и магазинов, расположенных рядом со школами.

Алексей Текслер отметил, что круглосуточные кафе, называемый «наливайками», доставляют много хлопот жителям многоквартирных домов. Власти ужесточают требования к таким заведениям: теперь площадь торгового зала, где продают спиртное, должна быть не менее 40 кв. метров. «Проведем ревизию всех «наливаек», будем строго следить за соблюдением закона», — написал в своем Instagram глава региона.

Кроме того, губернатор поручил проверить работу магазинов возле образовательных учреждений — продажа алкогольных напитков в них запрещена. Алексей Текслер подчеркнул, что к нему поступает очень большое количество жалоб на такие торговые точки.

«Важно получить от вас обратную связь. Пишите адреса конкретных мест, будут проверки», — обратился Алексей Текслер к южноуральцам.