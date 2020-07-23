В ЗСК рассмотрят возможность дополнительной поддержки племенного коневодства

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23 июля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе рабочей поездки в Красноармейский район спикер ЗСК Юрий Бурлачко и депутаты профильного комитета кубанского парламента Александр Трубилины и Сергей Орленко посетили молочно-товарную ферму рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени А.И. Майстренко, расположенную в поселке Водном.

Сегодня племзавод – это многоотраслевое хозяйство, которое успешно занимается и растениеводством, и животноводством. Поголовье крупного рогатого скота здесь превышает 4000 голов, в том числе 1600 коров. Валовое производство молока в этом году прогнозируется на уровне 12 тысяч тонн, рассказал директор предприятия, депутат ЗСК Сергей Кизинёк. При этом производство мяса на предприятии составляет 700 тонн в год.

Также в хозяйстве разводят лошадей. На базе конноспортивного манежа племзавода «Красноармейский» действует конноспортивная школа. Здесь также создана специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту, где занимаются конным спортом 120 человек в возрасте от 10 до 45 лет. С ними работают десять тренеров: все мастера спорта, имеющие высшее образование. Со дня основания конноспортивной школой руководит заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани и России Григорий Завгородний. Гордость школы – конная группа «Котильон», постоянный участник и победитель соревнований по выездке различного уровня.

– Краснодарский край – казачий регион, который славен своими традициями. Одна из них - верховая езда. Отрадно, что это хозяйство является одним из немногих, где развитию коневодства придается столь большое значение. Однако эта отрасль нуждается в поддержке, что очевидно, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК поручил профильному комитету рассмотреть возможность дополнительного финансирования в рамках госпрограммы АПК мероприятий, направленных на поддержку племенного коневодства.

Поселок Октябрьский – один из немногих на Кубани, где сельской молодежи предоставлены такие разнообразные возможности для занятий спортом и проведения досуга. По словам Юрия Бурлачко, с полным основанием можно назвать гордостью населенного пункта картинную галерею, созданную по инициативе руководителя рисосовхоза «Красноармейский» Алексея Исаевича Майстренко в 70-е годы. Здесь же расположен и музей истории племзавода.

– Важно, на мой взгляд, что преемственность поколений напрямую ощущается именно здесь, поскольку внуки и правнуки могут увидеть своих дедов и прадедов – сельских тружеников на представленных в этих залах полотнах. Это своеобразная «живая» летопись уникального хозяйства», – сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.