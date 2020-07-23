Вопрос нехватки воды для рисосеяния требует решения

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23 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко вместе с депутатами профильного комитета Александром Трубилиным и Сергеем Орленко оценил состояние агрокомплекса территории в ходе рабочей поездки в Красноармейский район. Председатель кубанского парламента также обсудил с главой местной администрации Юрием Васиным вопросы развития сельского хозяйства в районе.

Визит начался с осмотра гидроузла и водохозяйственных объектов. По словам главы Красноармейского района Юрия Васина, основным источником орошения для района является река Кубань. Водозабор распределяет воду в две оросительные системы. Магистральный канал Красноармейского района обслуживает почти 57 тысяч га земель.

Однако засушливое лето, недостаток снегов в горах, заиливание Краснодарского водохранилища, отбор воды в верховьях Кубани на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья приводят к нехватке воды для рисосеяния в Красноармейском и соседних районах. Из-за этого под угрозой в крае находятся посевы «белого золота» на площади порядка 50 тысяч га. В настоящее время в крае работает комиссия федерального профильного министерства для подготовки соответствующих рекомендаций и принятия оперативных мер.

– В крае и районе удалось наладить систему взаимодействия между муниципалитетами в вопросах подачи воды. Такую систему необходимо выстроить и между хозяйствующими субъектами. Решать проблему, делать четкие расчеты, чтобы воды хватало всем. Как можно говорить о продовольственной безопасности, если в условиях недостатка воды для рисосеющих хозяйств края – основного производителя данного вида сельхозпродукции, мы не сможем насытить внутренний потребительский рынок и будем зависимы от других стран, – сказал спикер ЗСК.

Далее Юрий Бурлачко посетил рисоводческий племенной завод «Красноармейский» имени А.И. Майстренко. Как рассказал руководитель хозяйства депутат ЗСК Сергей Кизинек, ключевым направлением работы предприятия является выращивание риса. Из 11,4 тысячи га пашни рисовая система хозяйства занимает 9770 га. Ежегодно здесь заготавливается 3-4 тысячи тонн семян риса высших репродукций для собственных нужд и реализации в другие хозяйства и даже страны ближнего зарубежья.

– Наш край является основным рисосеющим регионом страны. За последнее время на Кубани наблюдается увеличение площадей под рисом. Такая положительная динамика обусловлена, в том числе и внесенными изменениями в региональный закон о плодородии земель сельхозназначения. Но для сохранения этих показателей необходимо содействие федерального центра в гарантированном обеспечении рисосеющих территорий водными ресурсами, – отметил в ходе осмотра рисовых чеков предприятия Юрий Бурлачко.