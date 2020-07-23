Обвиняемые по делу о крушении самолета главы Total в аэропорту

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23 июля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Суд, фото: pixabay.com

Обвиняемые по делу о катастрофе самолета Falcon 50EX авиакомпании Unijet главы Total Кристофа де Маржери в аэропорту "Внуково" получили реальные сроки. Солнцевский суд Москвы приговорил к шести годам колонии-поселения руководителя полетов аэропорта "Внуково" Романа Дунаева.

Диспетчеру-инструктору Александру Круглову и диспетчеру руления Надежде Архиповой суд назначил 5,5 лет и 5 лет соответственно. Архипова была амнистирована. "В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", - заявила судья Екатерина Гришина после приговора

Уголовное дело в отношении руководителя полетов Романа Дунаева, диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой Солнцевский суд Москвы в 2017 году выделил в отдельное производство. Материалы были возвращены в прокуратуру для устранения нарушений, связанных с реализацией права на защиту двух подсудимых — Дунаева и Архиповой. Их адвокаты — Леонид Куракин и Валентин Колесников — отведены от участия в деле из-за того, что ранее представляли интересы свидетелей по делу.

В том же году были осуждены другие фигуранты этого дела, напоминает РАПСИ. Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был осужден на четыре года колонии общего режима, старший сменный инженер Владимир Леденев — на 3,5 года колонии общего режима.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет. При крушении погибли четыре человека - бизнесмен де Маржери и три члена экипажа.