Воробьев продлил режим самоизоляции для жителей Московской области старше 65 лет до 9 августа
23 июля 2020, 21:51[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил режим самоизоляции для жителей Московской области старше 65 лет до 9 августа. Постановлении главы Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.
В документе указано, что режим самоизоляции должны соблюдать не только люди пенсионного возраста, но и лица с хроническими заболеваниями. Ограничительные меры продлеваются до 9 августа.
Также Воробьев объявил о новых этапах снятия ограничений в регионе. С 24 июля в Подмосковье начнут действовать новые послабления. С конца июля снимут ограничения на спортивные мероприятия в залах, а последним, в сентябре, отменят запрет на курение кальянов в ресторана. Также возобновляется в полном объеме предоставление госуслуг, а с 31 июля с ограничениями могут возобновить работу кинотеатры.
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