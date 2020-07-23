В Подмосковье продлен масочный режим в местах общественного пользования

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил продлить масочный режим в регионе, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Маски необходимы гражданам в местах общественного пользования.

Также необходимо обеспечение социальной дистанции в общественных местах.

Постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.

Как указано в документе, в Московской области социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение, маски в местах остаются.

Также в Подмосковье необходима изоляция лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сохраняется требование на расстояние пяти метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и не более пяти человек в группе, запрет на проведение публичных массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек.

По данным подмосковного оперштаба, за сутки выявлено 145 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411человек.