В Подмосковье продлен масочный режим в местах общественного пользования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил продлить масочный режим в регионе, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Маски необходимы гражданам в местах общественного пользования.
Также необходимо обеспечение социальной дистанции в общественных местах.
Постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.
Как указано в документе, в Московской области социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение, маски в местах остаются.
Также в Подмосковье необходима изоляция лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сохраняется требование на расстояние пяти метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и не более пяти человек в группе, запрет на проведение публичных массовых мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек.
По данным подмосковного оперштаба, за сутки выявлено 145 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411человек.