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23 июля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

О том, что развитие технологий может нести не только пользу, но и вред, человечество знает уже давно. Сегодня это в первую очередь касается цифровой области научного прогресса.

Там, где есть возможность повысить уровень жизни граждан с помощью технологических нововведений, существует и опасность информационной незащищенности. Весь мир, окружающий нас, перенесен в цифровое пространство и содержится в огромных массивах данных. Этой информацией можно воспользоваться в корыстных целях для реализации злого умысла. Однако сегодня это может сделать не только человек.



искусственный интеллект

Искусственный интеллект – одна из тех технологий, которая уже сегодня стремительно меняет этот мир. И для того, чтобы он менялся только в лучшую сторону, необходимо разработать соответствующее законодательство, способное оградить людей от возможной опасности. В беседе с Business Insider генеральный директор компании Tesla Илон Маск поделился своим мнением о том, как сегодня стоит относиться к цифровому разуму:

«Мы должны быть обеспокоены тем, куда движется ИИ. Люди, которые, на мой взгляд, очень сильно заблуждаются насчет ИИ, — это те, кто считает себя настолько умным, что не способны представить, что компьютер может быть значительно умнее их. Это их логическая ошибка. Они просто тупее, чем думают».

Несомненно, опасность есть, и это мнение разделяет правительство России. Минэкономики выдвинуло на рассмотрение концепцию развития правового регулирования в сфере робототехники и технологий искусственного интеллекта.



Облегчить внедрение



Минэкономики разрабатывало проект совместно со Сбербанком и инновационным центром «Сколково», а реализовывать его собираются до 2024 года. Стоит отметить, что концепция правового регулирования в области технологий искусственного интеллекта и робототехники уже, по некоторым данным, прошла ряд согласований, а сам проект о ее утверждении внесен в правительство. Предложения по реализации концепции в трехмесячный срок должны представить органы федеральной власти и «Роскосмос». Она будет проходить в рамках федеральных проектов «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».



Министерство экономики

На данный момент законодательство несовершенно и недостаточно гибко по отношению к внедрению новых технологий в использование. Есть как проблемы безопасности, так и проблемы развития этой области. Концепция, предложенная Минэкономики как раз перечисляет все несовершенства и ищет пути разрешения сложившейся ситуации. Главное, чтобы новые технологии безболезненно вводились для граждан, но именно это может стать существенным препятствием для развития области. Среди основных барьеров можно выделить и защиту данных, и разграничение ответственности за причинение вреда роботами и системами искусственного интеллекта. Согласно новой концепции, главными принципами законодательства должны стать следующие позиции: вводить ограничения, если внедрение новшеств несет определенные риски, и соблюдать безопасность граждан.

Минэкономразвития, в свою очередь, подготовило законопроект, который определил порядок установления экспериментальных правовых режимов для ускоренного внедрения новых услуг и продуктов из цифровой сферы. Так, например, ведомство предлагает не соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну в рамках экспериментов в сфере цифровых инноваций. Это, в частности, касается и разработок в области искусственного интеллекта. Предложение уже столкнулось с острой критикой: эксперты предполагают, что личная информация граждан окажется в опасности.