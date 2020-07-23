Умер Заслуженный работник культуры Кубани фотограф Пётр Янель

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23 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пётр Янель, фото: kuban24.tv

В Краснодаре в возрасте 77 лет скончался известный местный фотограф Пётр Янель. Он был удостоен звания Заслеженного работника культуры Кубани.

Янель родился в Белоруссии. В годы войны пережил и немецкую оккупацию, и концентрационный лагерь, в котором оказался вместе с родителями. В 2018 году фотограф отметил юбилей своей профессиональной деятельности – к тому моменту он занимался любимым делом, которое считал своим призванием, уже 55 лет.

Янель много лет работал фотокорреспондентом в газете «Кубанские новости».

«Аргументы недели» приносят соболезнования родным и близким Петра Янеля.