Трамп запугивает американских протестующих фотографиями из Украины

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Mother Jones

Wikimedia

Президент Дональд Трамп пытается повысить свои шансы на переизбрание, подчеркивая свои усилия для подавления того, что он называет беззаконием в американских городах. На этой неделе в рамках его кампании была запущена реклама в Facebook, в которой протестующие напали на полицейского. Под фотографией появляются слова «хаос и насилие», намекающие на то, что Трамп прекратит подобные действия.

Но это изображение не с протеста в американском городе. Это фото, сделанное в Киеве в 2014 году во время революции. 18 февраля 2014 года, в день, когда была сделана фотография, погибли около 30 человек.

Ошибка кампании Трампа была отмечена во вторник вечером Джесси Лерихом, бывшим представителем внешней политики кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Украинский фотограф Мстислав Чернов подтвердил по электронной почте, что сделал снимок в Киеве. Он указал, что кампания Трампа не запрашивала его разрешения на использование изображения, но добавил, что это не нужно, поскольку он опубликовал его на Викимедиа под лицензией Creative Commons, разрешив любому использовать его.

Ранее Чернов отмечал, что «фотография всегда использовалась для манипулирования общественным мнением, а с ростом социальных сетей и ростом популизма это происходит еще чаще». Когда люди научатся самостоятельно отличать правду от лжи, то количество манипуляций уменьшится, считает фотограф.