Помпео: США расширят сферу влияния в Арктике для сдерживания России и Китая

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23 июля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: WTMJ

Pro-Arctic

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты станут более активными в Арктике, чтобы противостоять растущему российскому влиянию и сорвать попытки Китая внедриться в регион.

Во время краткого визита в Данию Помпео приветствовал открытие американского консульства на полуавтономной датской территории Гренландия и объявил о новом соглашении об устойчивом рыболовстве и коммерческом сотрудничестве с Фарерскими островами, еще одной датской территорией в Северной Атлантике.

Как выяснилось в ходе встречи, многие обеспокоены тем, что Арктика может стать полем битвы для США и других крупных мировых держав, включая Россию и Китай.

«Я глубоко убежден, что западные ценности, которые у нас есть, дают нам фундаментальное представление о том, что мы можем быть прозрачны и открыты, можем построить крепкую экономику и при этом поддерживать безопасность. Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике. Мы сделаем это, противостоя России как часть НАТО. Трансатлантический союз реален и могуществен, и, несмотря на то что мы не оказались там в самом начале, мы придем туда все вместе, чтобы добиться того, чтобы все было правильно», – рассказал Помпео в интервью датскому радио.

«Я думаю, все мы были немного наивными, наблюдая за тем, как интересы не только России, но и Китая становились все более и более агрессивными, – утверждает Помпео.–- Но если это выбор наших противников, если они решили здесь соперничать, мы не можем просто подставить другую щеку».