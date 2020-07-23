Фейл: Правительство Великобритании не смогло выяснить, вмешивалась ли Россия в голосование по Brexit

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23 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Reuters

Британское правительство не смогло выяснить, вмешивалась ли Россия в референдум о членстве в ЕС в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник парламентском докладе. В нём сообщается, что разведывательные службы должны провести расследование и обнародовать свои выводы.

Долгожданный доклад парламентского комитета по разведке и безопасности показал, что Россия пыталась повлиять на референдум в 2014 году, когда избиратели Шотландии отвергли независимость. Но в нем говорилось, что комитет не смог определить, пыталась ли Россия повлиять на референдум в Европейском Союзе, который привел к выходу Великобритании из блока в этом году.

Когда комитет попросили представить доказательства предполагаемого вмешательства России в голосование, главное британское разведывательное управление МИ-5 представило всего шесть строк текста: «Тем не менее Комитет считает, что разведывательное сообщество Великобритании должно дать аналогичную оценку потенциальному вмешательству России в референдум ЕС и опубликовать его несекретное резюме».

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона, пришедшего к власти в качестве одной из ведущих фигур победоносной кампании по выходу из ЕС, отклонило призыв к дальнейшему пересмотру. Пресс-секретарь Джонсона заявил, что премьер-министр уверен в справедливости результатов референдума о выходе из ЕС.

«Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей западной разведки», – также говорится в докладе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад «русофобией в фейковой огранке».