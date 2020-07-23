38 тысяч обращений потребителей обработал Юго-Западный филиал «Россети Кубань»

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23 июля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Более 38 тысяч обращений с начала 2020 года приняли и обработали центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала «Россети Кубань». Порядка 99% запросов поступило посредством интерактивных сервисов. Большинство обращений – заявки на оказание услуг по технологическому присоединению к сетям и консультационные услуги специалистов.

Так, с начала 2020 года зарегистрировано 3149 заявок на технологическое присоединение, из них 3135 заявок подано дистанционно через онлайн-сервисы. Как показывает практика, их популярность у потребителей стабильно растёт.

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство центров и пунктов по работе с потребителями компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Однако это не сказывается на качестве услуг, предоставляемых жителям: операторы компании в дистанционном режиме помогают оформить документы на техприсоединение и получить дополнительные услуги, а также консультируют потребителей.

В настоящий момент заявку на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг можно подавать в электронном виде: через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети». Вопросы по ограничениям энергоснабжения и о качестве электроэнергии можно задать на сайте Светлаястрана.рф или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

Помимо заявок на технологическое присоединение потребители зачастую обращаются в клиентские офисы по вопросам дополнительных услуг компании: проведению строительно-монтажных работ электросетевых объектов, обслуживанию и ремонту электрооборудования и сетей наружного освещения, аренды спецтехники.

Ознакомиться с полным спектром услуг компании, подать заявку на присоединение к электросетям можно на официальном сайте «Россети Кубань».