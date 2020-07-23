Евгений Герасимов: Жизнь ставит перед нами те же вопросы, что и перед королем Лиром

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23 июля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Герасимов, фото соцсети

Новый век ставит перед человеком те же вопросы, что и перед королем Лиром из одноименного произведения Уильяма Шекспира. Таким мнением с журналистами поделился председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«За период самоизоляции я дал много интервью о жизни театров в этот непростой период, о том, как они постепенно начинают возвращаться к привычной жизни, а сам постоянно размышлял, что хотел бы увидеть сегодня на сцене, в том числе моего любимого театра «Ленком Марка Захарова», кого мне хотелось бы сыграть. Несмотря на то, что в период самоизоляции депутатская работа не прекращалась ни на минуту и проходила, в том числе, и в дистанционном формате, я нашел время для чтения, достал с полки моего любимого книжного шкафа пьесу «Король Лир» и увлекся ее гениальностью <…> Новый век, характерный, небывалый катастрофическими изменениями в политике и морали, ставит перед нами те же вопросы, что и перед королем Лиром: среди них вопросы об отношении собственности и власти, верности и представительства, о самовыражении и долге — эти высокие философские вопросы сопровождаются историей семьи, хоть и королевской, но достаточно типичной», - отметил Евгений Герасимов.

Депутат отметил, что король Лир — хотя и главный герой одноименной трагедии Шекспира, в то же время «фигура дошекспировская, космическая, вечная».

«Люди всегда живут страстями, такова человеческая природа. Гению Шекспира удалось создать образ, соединяющий в себе высокие страсти с предельным самоотречением, и его герой вошёл в историю мировой культуры. Характер Лира, его история понятны, как мне кажется, всем. Отношения внутри семьи, властолюбие, жестокость, предательства, и их альтернатива — доброта, верность, самопожертвование — сверхсовременные вопросы. Думаю, каждое поколение будет отвечать на них по-своему. Интерес к Лиру, как к образу страстей человеческих, будет всегда. Когда меняется все, когда человечество стоит на грани катастроф и разрыва человеческих, духовных связей, «Король Лир» — своеобразное зеркало, внимательно вглядываясь в которое можно понять истоки современных проблем и приблизиться к их решению. По-моему, подобные вопросы нельзя решить окончательно — только для определённого отрезка времени», - добавил он.

Евгений Герасимов сравнил повседневную жизнь с сюжетом произведения.

«Каждый день я общаюсь с избирателями своего округа и сталкиваюсь с большим количеством жилищных проблем, разногласиями в семьях. Сюжет «Короля Лир» встречается в повседневной жизни каждый день», - пояснил парламентарий.

Как напомнил депутат, первый раз пьесу поставили в декабре 1606 года в Британии.

«Сегодня трагедия также актуальна у зрителя, у нее существуют сотни театральных постановок и экранизаций. Пьеса входит в репертуар некоторых Московских театров: Малого театра, театра Сатирикон и в театре Мастерская Петра Фоменко», - заключил он.