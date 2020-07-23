Кубанцы смогут отслеживать движение мусора в регионе

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий провёл совещание, на котором обсуждались возможности мониторинга передвижения коммунальных отходов. Сейчас для этого создаётся программное обеспечение. Помимо этого, софт должен дать жителям возможность сигнализировать о нарушениях.

По задумке авторов инициативы, программа должна отслеживать движение мусороуборочных машин, фиксировать их перемещение от точки до точки и места сброса мусора. Это позволит контролировать работающие в регионе мусороуборочные компании. Предполагается, что соответствующий сервис заработает уже этой осенью.

Как ранее писали «Аргументы недели», с прошлого года в Краснодарском крае укрупнены региональные операторы сбора отходов.