Кубанцы смогут отслеживать движение мусора в регионе
23 июля 2020, 15:07[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий провёл совещание, на котором обсуждались возможности мониторинга передвижения коммунальных отходов. Сейчас для этого создаётся программное обеспечение. Помимо этого, софт должен дать жителям возможность сигнализировать о нарушениях.
По задумке авторов инициативы, программа должна отслеживать движение мусороуборочных машин, фиксировать их перемещение от точки до точки и места сброса мусора. Это позволит контролировать работающие в регионе мусороуборочные компании. Предполагается, что соответствующий сервис заработает уже этой осенью.
Как ранее писали «Аргументы недели», с прошлого года в Краснодарском крае укрупнены региональные операторы сбора отходов.
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