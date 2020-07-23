Депутат МГД Александр Козлов: 400 животных из приютов обрели новый дом за счет онлайн-каталогов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Приют для животных, ото: соцсети

Глава комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в беседе с журналистами «АиФ» рассказал, что во время пандемии коронавируса в закрытых приютах стало особенно актуально использование онлайн-каталогов.

По его словам, они позволили пристроить 400 животных, собак и кошек.

«Самое главное, что можно посмотреть фотографию, дистанционно познакомиться с питомцем, как некое такое портфолио и выбрать того, кто приглянулся», - подчеркнул депутат.

Александр Козлов вспомнил как сам, шесть лет назад, таким образом, выбрал своего кота, просматривая фотографии онлайн.

«Из сотен фотографий понял, что это тот кот, которого я хочу, и, соответственно, его забрал», - поделился депутат.

Он добавил, что выбрав питомца через онлайн-каталог, познакомиться с ним можно уже непосредственно в приюте.

«Это тоже такая практика, собеседование с кураторами. Животные просто так не раздаются непроверенным людям. Соискатель, в данном случае желающий, должен пройти собеседование, поговорить и с руководством приюта, и с кураторами, кто непосредственно опекает конкретного животного. Только после этого происходит процесс передачи», - уточнил Александр Козлов.